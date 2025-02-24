Tiba di Magelang, Pramono Anung Bersiap Ikut Retret?

Tampak Sejumlah Orang Turut Mendampingi Gubernur Pramono Anung di Rumah Makan Kota Magelang. Foto: Yohanes Demo

JATENG - Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah Senin (24/2/2025). Ia disebut-sebut akan bergabung menyusul kegiatan retret di Akmil.

Sebelumnya, ia juga terlihat kembali muncul di Bandara YIA pada Senin pagi. Pramono irit bicara, namun menyebut akan ke Magelang. "Bismillah, Magelang," kata Pramono.

Sementara itu, pantauan di lapangan, sekira pukul 12.55 WIB, Politikus PDIP itu sudah tiba di Magelang. Ia datang menggunakan kendaraan mobil Alphard hitam.

Akan tetapi, ia tak langsung menuju lokasi retret. Ia bersama rombongan justru terlihat masuk ke area rumah makan di daerah Kota Magelang. Lokasinya sekitar 1 kilometer dari tempat retret dilaksanakan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada 16 kepala daerah kader PDIP yang sudah bergabung dikegiatan retret.