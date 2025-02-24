Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Magelang, Pramono Anung Bersiap Ikut Retret?

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |11:28 WIB
Tiba di Magelang, Pramono Anung Bersiap Ikut Retret?
Tampak Sejumlah Orang Turut Mendampingi Gubernur Pramono Anung di Rumah Makan Kota Magelang. Foto: Yohanes Demo
A
A
A

JATENG - Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali datang ke Magelang, Jawa Tengah Senin (24/2/2025). Ia disebut-sebut akan bergabung menyusul kegiatan retret di Akmil.

Sebelumnya, ia juga terlihat kembali muncul di Bandara YIA pada Senin pagi. Pramono irit bicara, namun menyebut akan ke Magelang. "Bismillah, Magelang," kata Pramono. 

Sementara itu, pantauan di lapangan, sekira pukul 12.55 WIB, Politikus PDIP itu sudah tiba di Magelang. Ia datang menggunakan kendaraan mobil Alphard hitam. 

Akan tetapi, ia tak langsung menuju lokasi retret. Ia bersama rombongan justru terlihat masuk ke area rumah makan di daerah Kota Magelang. Lokasinya sekitar 1 kilometer dari tempat retret dilaksanakan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada 16 kepala daerah kader PDIP yang sudah bergabung dikegiatan retret. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473/dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184468/pramono_anung-zi7l_large.jpg
Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183928/pramono_anung-vB3P_large.jpg
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183757/pramono-bi14_large.jpg
Pramono Berkelakar: Kelebihan Jakarta Utara Banyak dan Apa Kekurangannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986/pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181169/pramono_anung-oKEb_large.jpg
RDF Rorotan Tuai Keluhan, Pramono Akui Ada Masalah Pengangkutan Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement