Bambang Pacul, Rano Karno hingga Ribka Tjiptaning Menghadap Megawati

JAKARTA - Sejumlah elite PDI Perjuangan mulai merapat ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Mereka bakal menghadap orang nomor satu di partai banteng itu.

Mereka yang dipanggil antaranya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dari pantauan Okezone, Pacul tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 10.35 WIB.

Wakil Ketua MPR RI ini tiba dengan mengenakan kemeja PDL PDI Perjuangan bewarna merah. Seturunnya dari mobil, ia tak keluarkan tak sepatah katapun dan hanya melambaikan salam namaste ke awak media.

Selain Bambang Pacul, terlihat pula ada Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan Mindo Sianipar turut merapat ke rumah Megawati. Namun, keduanya juga tak keluarkan pernyataan apapun ke awak media. Mobil Said langsung masuk ke halaman rumah Megawati.

Tak berselang lama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning juga terlibat hadir. Dengan kenakan kemeha cokelat. Ia pun enggan menjelaskan kedatangannya ke kediaman Megawati.

"Ngga, ngga tahu, pokoknya saya disuruh piket, piket," ucapnya.