Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bambang Pacul, Rano Karno hingga Ribka Tjiptaning Menghadap Megawati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |11:39 WIB
Bambang Pacul, Rano Karno hingga Ribka Tjiptaning Menghadap Megawati
Politikus PDIP Bambang Pacul Menghadap Megawati. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elite PDI Perjuangan mulai merapat ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Mereka bakal menghadap orang nomor satu di partai banteng itu. 

Mereka yang dipanggil antaranya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dari pantauan Okezone, Pacul tiba di kediaman Megawati sekitar pukul 10.35 WIB.

Wakil Ketua MPR RI ini tiba dengan mengenakan kemeja PDL PDI Perjuangan bewarna merah. Seturunnya dari mobil, ia tak keluarkan tak sepatah katapun dan hanya melambaikan salam namaste ke awak media.

Selain Bambang Pacul, terlihat pula ada Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan Mindo Sianipar turut merapat ke rumah Megawati. Namun, keduanya juga tak keluarkan pernyataan apapun ke awak media. Mobil Said langsung masuk ke halaman rumah Megawati.

Tak berselang lama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning juga terlibat hadir. Dengan kenakan kemeha cokelat. Ia pun enggan menjelaskan kedatangannya ke kediaman Megawati.

"Ngga, ngga tahu, pokoknya saya disuruh piket, piket," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180799/megawati-S7Bg_large.jpg
Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Plus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162026/prabowo-5Zfc_large.jpg
Megawati Utus Orang Temui Prabowo untuk Minta Berantas Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3160010/pdip-3wo6_large.jpg
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159977/megawati-x832_large.jpg
Sedih Lihat KPK, Megawati: Saya yang Buat Loh, Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159710/megawati_soekarnoputri-IS2f_large.jpg
Megawati Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum PDIP 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150219/ahmad-0G8H_large.jpg
Ahmad Muzani: Kalau Bertemu Ibu Mega, Saya pun Cium Tangannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement