Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Video Untung Ada Polisi, Habiburokhman: Kritik Boleh tapi Jangan Membabi Buta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |12:31 WIB
Video Untung Ada Polisi, Habiburokhman: Kritik Boleh tapi Jangan Membabi Buta
Video Untung Ada Polisi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membuat video bertajuk 'Untung Ada Polisi'. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu hak kebebasan menyampaikan pendapat atau ekspresinya. 

"Saya hanya melaksanakan hak saya untuk berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dalam video 'Untung Ada Polisi' dipaparkan soal pentingnya negara memiliki aparat Kepolisian. Pasalnya mereka yang bertugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Masih dalam tayangan itu, dinarasikan bahwa kejahatan akan merajalela jika tidak ada polisi. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Tanpa polisi hukum tentu tidak akan tegak. 

Bahkan, Habiburokhman dalam videonya menyinggung peran Polri sebagai pelindung ketika Negara sedang menghadapi masa yang sulit, seperti Pandemi Covid-19. Polisi menjadi garda terdepan ketika semua orang panik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186439/polri_award-4XO5_large.jpg
Komitmen Polri Wujudkan Kesetaraan Gender Diapresiasi UN Woman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186402/kapolri_jenderal_listyo_sigit-jht9_large.jpg
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement