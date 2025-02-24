Video Untung Ada Polisi, Habiburokhman: Kritik Boleh tapi Jangan Membabi Buta

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membuat video bertajuk 'Untung Ada Polisi'. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu hak kebebasan menyampaikan pendapat atau ekspresinya.

"Saya hanya melaksanakan hak saya untuk berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dalam video 'Untung Ada Polisi' dipaparkan soal pentingnya negara memiliki aparat Kepolisian. Pasalnya mereka yang bertugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masih dalam tayangan itu, dinarasikan bahwa kejahatan akan merajalela jika tidak ada polisi. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Tanpa polisi hukum tentu tidak akan tegak.

Bahkan, Habiburokhman dalam videonya menyinggung peran Polri sebagai pelindung ketika Negara sedang menghadapi masa yang sulit, seperti Pandemi Covid-19. Polisi menjadi garda terdepan ketika semua orang panik.