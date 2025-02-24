Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Peluncuran Danantara Memiliki Arti Sangat Penting

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |12:33 WIB
Prabowo : Peluncuran Danantara Memiliki Arti Sangat Penting
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Binti.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memiliki arti yang sangat penting. Menurut Prabowo, Danantara bukan hanya sebagai badan pengelola tapi dapat menjadi instrumen pembangunan nasional.

"Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan indonesia," kata Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Prabowo menyebut bahwa Danantara akan menjadi alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

"Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggungjawab dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun rupiah, hampir US$ 20 miliar dalam bentuk tabungan negara," kata Prabowo.

"Dana yang sebelumnya terhambat oleh in-efisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia di investasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional, sebagai bagian dari industrialisasi kita, dan hilirisasi kita," sambungnya.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya bersama kabinetnya akan bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. 

 

