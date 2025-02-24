Prabowo: Danantara Indonesia untuk Anak Cucu Kita

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. Yang artinya adalah, Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita," kata Prabowo.

Prabowo juga meminta agar Danantara dapat dikelola dengan baik dan transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa di audit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Pembentukan Danantara Indonesia, kata Prabowo, menandai era baru bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang dipandang bukan bukan hanya sebagai entitas bisnis tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi gagasan besar, tranparansi, kemajuan teknologi, sekaligus, menjaga disiplin kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab," tuturnya.