Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Danantara Indonesia untuk Anak Cucu Kita 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |12:46 WIB
Prabowo: Danantara Indonesia untuk Anak Cucu Kita 
Prabowo Subianto luncurkan Danatara Indonesia (Foto : Isitmewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi milik anak dan cucu rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Dengan Daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. Yang artinya adalah, Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita," kata Prabowo.

Prabowo juga meminta agar Danantara dapat dikelola dengan baik dan transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa di audit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Pembentukan Danantara Indonesia, kata Prabowo, menandai era baru bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang dipandang bukan bukan hanya sebagai entitas bisnis tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan. 

"Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi gagasan besar, tranparansi, kemajuan teknologi, sekaligus, menjaga disiplin kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186749//gojek-EQjd_large.jpeg
Merger Goto-Grab, Apa Dampak Bagi Driver Ojol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186766//prabowo-74Ab_large.jpg
Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758//bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186645//danantara-sSvm_large.jpg
Ini Strategi Investasi Danantara Sepanjang 5 Tahun, Fokus Proyek Strategis dan Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186669//gojek-BD4P_large.jpeg
Danantara Terlibat Merger Grab-GOTO, Rosan: Kita Jaga Kesejahteraan Ojol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement