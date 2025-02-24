Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kades Kohod Bungkam-Pakai Masker Saat Diperiksa Kasus Pagar Laut Tangerang

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |13:43 WIB
Kades Kohod Bungkam-Pakai Masker Saat Diperiksa Kasus Pagar Laut Tangerang
Kades Kohod Arsin Pakai Masker Saat Diperiksa Bareskrim. Foto: Okezone/Riana.
JAKARTA - Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin diperiksa penyidik Direktorat Tidak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri, terkait kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang.

Berdasarkan pantauan Okezone di lapangan, Arsin tiba di Gedung Bareskrim Polri dengan menggunakan masker putih, dan topi hitam untuk menutupi wajahnya. Ia bungkam ke seluruh awak media yang telah menunggunya. 

Terlihat Arsin memasukkan kedua tangganya ke jaket hitam yang dia gunakan, sambil terus berjalan menerobos kerumunan wartawan yang meliput. 

Tidak mengeluarkan sepatah katapun, Arsin yang merupakan satu dari empat tersangka pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang terus berjalan memasuki Gedung Bareskrim. 

Pada kesempatan itu, Kuasa Hukum Arsin, Yunihar mengatakan, bahwa kedatangan itu merupakan bukti bahwa kliennya akan kooperatif dalam menjalankan proses hukum yang berjalan.

"Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada," kata Yanuar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

 

