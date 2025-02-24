Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pramono Anung dan Sejumlah Kepala Daerah PDIP Tiba di Akmil Magelang, Siap Ikut Retret

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |13:54 WIB
Pramono Anung dan Sejumlah Kepala Daerah PDIP Tiba di Akmil Magelang, Siap Ikut Retret
Pramono Anung dan Sejumlah Kepala Daerah PDIP Tiba di Akmil Magelang. Foto: Okezone/Yohanes Demo.
A
A
A

JATENG - Gubernur Jakarta Pramono Anung dan sejumlah kepala daerah kader PDIP lainnya telah tiba di kompleks Akmil Magelang pada Senin (24/2/2025) siang. Kedatangan mereka adalah untuk mengikuti kegiatan retret yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pantauan di lokasi, Pramono tiba sekitar pukul 13.15 WIB. Ia datang bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah kader PDIP lainnya.

Ia masuk melalui pintu sisi utara, atau gerbang menuju ke Lapangan Golf tempat tenda glamping didirikan. Pramono beserta sejawatnya tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Dimana, pada hari ini, para peserta retret dijadwalkan mengenakan pakaian warna tersebut.

Usai menemui awak media, ia langsung menuju lokasi dilaksanakannya retret dan bergabung bersama kepala-kepala daerah se-Indonesia yang sudah lebih dahulu ikut dalam kegiatan ini.

Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung tidak langsung bergabung dalam kegiatan retreat meski sudah tiba di Kota Magelang pada Senin pagi. Sebelum itu, ia juga muncul di Bandara YIA pada Senin pagi. Secara singkat, ia mengatakan akan menuju ke Magelang.

 

