HOME NEWS NASIONAL

Baru Gabung Retret di Magelang, Pramono: Saya Tidak Perlu Menjelaskan Apa-apa 

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |14:18 WIB
Baru Gabung Retret di Magelang, Pramono: Saya Tidak Perlu Menjelaskan Apa-apa 
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung di Magelang (foto: Okezone)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sekaligus kader PDIP, Pramono Anung tak mau bicara banyak terkait alasan baru bergabung di hari ke-4 kegiatan retreat Akmil, Magelang pada Senin (24/02/2025). Pramono tiba bersama sejumlah kepala daerah kader PDIP lainnya.

"Saya, Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogyakarta dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini, tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa," ujar ditemui di pintu masuk kompleks Akmil, Magelang, Senin (24/02/2025).

Menurutnya, hal ini sudah menjadi keputusan bersama dan sudah dikomunikasikan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pramono juga mengatakan, telah mempertimbangkan segala aspek sesuai arahan Megawati Soekarnoputri untuk melakukan penundaan.

Pramono menyampaikan kedatangannya ini pun sudah seizin Megawati. Hanya saja, ia tidak bisa memastikan apakah secara otomatis mencabut instruksi penundaan mengikuti retreat.

"Surat itu kewenangan sepenuhnya Bu Mega dan DPP," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      

