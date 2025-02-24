Kader Ikut Retret di Magelang, Elite PDIP Mulai Tinggalkan Rumah Megawati

JAKARTA - Sejumlah elite PDI Perjuangan mulai meninggalkan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) siang.

Mereka mulai meninggalkan rumah Megawati seiring sejumlah kepala daerah dari partai berlambang moncong banteng itu menghadiri kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) siang.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah elite mulai meninggalkan rumah Megawati sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka yang meninggalkan yakni Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Rano Karno.

Terlihat juga Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Ganjar Pranowo, Yasonna H Laoly, dan Mindo Sianipar meninggalkan rumah Megawati.

Saat keluar, mereka kompak tak mengeluarkan pernyataan sedikitpun pada awak media yang telah menunggu di depan kediaman Megawati. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan awak media.

Diketahui, mereka meninggalkan rumah Megawati seiring sejumlah kepala daerah daei PDI Perjuangan menghadiri retreat, seperti Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung.