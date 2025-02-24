Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi CEO Danantara, Rosan Roeslani Miliki Kekayaan Rp864 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |14:43 WIB
Jadi CEO Danantara, Rosan Roeslani Miliki Kekayaan Rp864 Miliar
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani resmi menjadi CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Mengutip laman elhkpn.kpk.go.id, Rosan memiliki kekayaan mencapai Rp864.649.182.834 (Rp864 miliar). Kekayannya terdiri dari 26 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Manggarai Barat, Bandung, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Puluhan bidang tanah dan bangunan itu nilai totalnya Rp511.194.939.189.


Selanjutnya, kekayaan Rosan berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari Toyota Alphard 2.5 G A/T tahun 2015 Rp680.000.000, Lexus LM35 A/T tahun 2020 Rp2.180.000.000, Piaggio Vset 4 - 150 tahun 2001 Rp9.500.000, dan VW Mobil Penumpang tahun 1962 Rp250.000.000.


Kemudian, harta Rosan lainnya berupa Harta bergerak lainnya Rp18,1 miliar, surat berharga Rp17,8 miliar, kas dan setara kas Rp61,6 miliar, dan harta lainnya Rp248,8 miliar. Dalam catatan tersebut, Rosan tidak tercatat memiliki hutang. 


Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Senin (24/2/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. 


"Saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara) Indonesia," kata Prabowo.

(Awaludin)

      
