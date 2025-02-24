Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tahan Sekjen PDIP Hasto, Bukti KPK Tegas dan Tak Pandang Bulu

Awaludin , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:06 WIB
Tahan Sekjen PDIP Hasto, Bukti KPK Tegas dan Tak Pandang Bulu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI itu ditahan di Cabang Rutan KPK, Jakarta Timur selama 20 hari untuk proses penyidikan.

Keberanian KPK yang dikomandoi Setyo Budiyanto menahan petinggi salah satu partai besar di negeri ini menuai apresiasi. KPK telah membuktikan, tidak goyang dalam penegakan hukum meski berbagai tekanan menerjang. 

“Indonesia patut bangga atas keberanian Ketua KPK yang tak ragu untuk mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum, meskipun menghadapi tekanan dan tantangan besar,” ujar pengamat politik IPR, Iwan Setiawan, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Iwan menegaskan, bahwa Ketua KPK menunjukkan integritas luar biasa dengan menjerat Hasto sebagai tersangka. Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.

“Tindakan berani ini adalah bukti bahwa KPK, sebagai lembaga yang diamanatkan untuk memberantas praktik korupsi, tidak pandang bulu dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik yang melibatkan individu dari partai besar maupun pihak-pihak yang berpengaruh di Tanah Air,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
