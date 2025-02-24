Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui Megawati di Teuku Umar, Rano Karno : Dipanggil Makan Siang 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:10 WIB
Temui Megawati di Teuku Umar, Rano Karno : Dipanggil Makan Siang 
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Rano Karno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Rano Karno alias Bang Doel sempat mengunjungi kediaman Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025) siang. 

Bang Doel mengatakan, pertemuan itu hanya dipanggil untuk makan siang. Ia enggan membocorkan isi pertemuan itu secara detail.

"Nggak ada apa-apa, dipanggil saja makan siang," kata Bang Doel saat ditemui di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Senin (24/2).

Sementara itu, saat ditanya keberadaan Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan arahan Ibu Megawati soal retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rano enggan menjawab lugas.

Halaman:
1 2
      
