Program Ketahanan Pangan Prabowo Dinilai Berdampak Baik ke Masyarakat

JAKARTA - Kebijakan atau program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto didukung oleh sejumlah pihak. Salah satunya, tokoh pemuda Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua, Gifli Buiney

Gifli mengapresiasi kebijakan Prabowo dalam implementasi program ketahanan nasional termasuk di Papua. Sebab, kebijakan tersebut dapat berdampak langsung dengan masyarakat setempat.

Selain itu, kata Gifli, penetapan Merauke sebagai salah satu daerah lumbung pangan juga tepat karena kondisi lahan yang subur dan iklim yang baik di daerah tersebut. Ia mendukung kebijakan tersebut.

"Dalam hal ini ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional," ujar Gifli Buiney melalui keterangan resminya, Senin (24/2/2025).

"Tentunya penentuan kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional karena beberapa faktor yang pertama daerah atau pun lahan pertaniannya yang luas, kemudian tanahnya yang subur dan iklimnya yang baik, sehingga penentuan kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional kami berpikir bahwa itu adalah langkah yang tepat yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," sambungnya.