Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Ketahanan Pangan Prabowo Dinilai Berdampak Baik ke Masyarakat

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |16:12 WIB
Program Ketahanan Pangan Prabowo Dinilai Berdampak Baik ke Masyarakat
Program Ketahanan Pangan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan atau program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto didukung oleh sejumlah pihak. Salah satunya, tokoh pemuda Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua, Gifli Buiney

Gifli mengapresiasi kebijakan Prabowo dalam implementasi program ketahanan nasional termasuk di Papua. Sebab, kebijakan tersebut dapat berdampak langsung dengan masyarakat setempat.

Selain itu, kata Gifli, penetapan Merauke sebagai salah satu daerah lumbung pangan juga tepat karena kondisi lahan yang subur dan iklim yang baik di daerah tersebut. Ia mendukung kebijakan tersebut.

"Dalam hal ini ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan kabupaten Merauke sebagai daerah lumbung pangan nasional," ujar Gifli Buiney melalui keterangan resminya, Senin (24/2/2025).

"Tentunya penentuan kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional karena beberapa faktor yang pertama daerah atau pun lahan pertaniannya yang luas, kemudian tanahnya yang subur dan iklimnya yang baik, sehingga penentuan kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional kami berpikir bahwa itu adalah langkah yang tepat yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186766//prabowo-74Ab_large.jpg
Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758//bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186654//prabowo-Ykjz_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Prabowo saat Hadiri Pertemuan Tahunan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186649//prabowo-pynF_large.jpg
Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186628//banjir-Zwv5_large.jpg
Prabowo Kirim 17 Starlink Pulihkan Akses Komunikasi Terputus di Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement