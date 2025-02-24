Eksklusif, Membongkar Operasi ‘Durian Ganja’ Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

JAKARTA - Satuan Tugas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali berhasil memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Kali ini, mereka berhasil menggagalkan penyelundupan ganja dalam jumlah besar yang hendak dikirim ke Jakarta.

Sebanyak 74 kilogram ganja diamankan dalam operasi ini, yang disebut sebagai salah satu pengungkapan terbesar tahun ini. Dalam kasus ini, mereka menggunakan metode penyelundupan yang tak terduga, yakni menyembunyikan ganja dalam paket durian.

Dan persoalan ini akan kembali dibahas secara lengkap di AB+ “Eksklusif, Membongkar Operasi ‘Durian Ganja’ malam ini bersama Abraham Silaban. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa operasi penyelundupan ini melibatkan jaringan antar provinsi yang sudah lama beroperasi.

Para pelaku memanfaatkan jalur darat dari daerah asalnya di kawasan Mandailing, Sumatera Utara menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan logistik. Lantas dalam kasus ini polisi juga berhasil menangkap dua pelaku berinisial D dan I yang terlibat dengan barang bukti 4 karung, dimana 74 kg berupa narkotika jenis ganja.

Lantas dalam kasus ini, apa yang membuat mereka menggunakan metode penyelundupan ini? Seberapa luas jaringan mereka? Dan bagaimana Polri berhasil menggagalkan operasi ini?

Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam liputan khusus yang akan mengupas tuntas kasus ini dari berbagai sudut pandang di AB+ “Eksklusif, Membongkar Operasi ‘Durian Ganja’ bersama Abraham Silaban, malam ini Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

(Puteranegara Batubara)