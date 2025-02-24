Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Putuskan 20 Perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2024, Ini Hasilnya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |18:38 WIB
MK Putuskan 20 Perkara PHPU Kepala Daerah Tahun 2024, Ini Hasilnya
Mahkamah Konstitusi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengucapkan Putusan terhadap 20 perkara PHPU Kepala Daerah 2024, yang mana hasilnya 13 Perkara PHPU Kepala Daerah dikabulkan MK dengan 11 daerah harus mencoblos ulang, sebagaimana disampaikan MKRI melalui website resminya.

Sidang Pengucapan Putusan 20 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 itu digelar pada Senin (24/02/2025) pagi sejak pukul 08.00-14.32 WIB. Sejatinya, ada 40 perkara PHPU Kada yang disidang oleh MK.

Adapun 20 Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bersama 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK. Terdapat 11 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Yakni Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Pasaman, Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Mahakam Ulu, Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Boven Digoel, Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Barito Utara, Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Tasikmalaya,  Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Magetan, Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Buru, Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 terkait PHPU Kada Prov. Papua, Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kota Banjarbaru, Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Empat Lawang, dan Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Bangka Barat.

Selain itu, terdapat 1 (satu) Putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi suara ulang, yaitu pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kab. Puncak Jaya. Kemudian pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Jayapura, Mahkamah memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MK PHPU Pilkada 2024 Sidang MK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298//mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184846//mentan-OqlQ_large.jpg
Sikapi Putusan MK, Mentan Amran Ungkap Peran Polisi di Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184253//arsul_sani-fxWP_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183881//polri-AarB_large.jpg
PBHI Sebut Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi Sepanjang Sesuai Tupoksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183448//dpr-HduZ_large.jpg
DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement