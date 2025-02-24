Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Tunjuk Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir DPP PDIP 

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |18:53 WIB
Megawati Tunjuk Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir DPP PDIP 
Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menunjuk dua orang kadernya untuk menjadi juru bicara (Jubir) partai. Keduanya, yang berhak memberikan keterangan resmi berupa informasi maupun pandangan partai.

Penunjukkan ini diketahui dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri pada tanggal 24 Februari 2025 ini.

Kedua kader itu yakni Ahmad Basarah yang merupakan Ketua DPP Bidang Luar Negeri sekaligus Ketua Fraksi PDIP di MPR RI, dan Ronny Talapessy yang merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional.

"Maka bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai juru bicara (Jubir) PDI Perjuangan, yang bertugas menyampaikan informasi dan pandangan resmi kepada publik, media, dan pihak terkait," tulis dalam surat tugas tersebut.

Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai, keduanya diwajibkan untuk berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," demikian tutup surat tugas tersebut.

(Awaludin)

      
