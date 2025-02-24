Kolaborasi MVN dan MNC Peduli, Berikan Bantuan Donasi untuk Rumah Singgah House of Heart

JAKARTA - MNC Vision Network (MVN) bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan donasi kepada Rumah Singgah House of Heart di Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial MVN dan MNC Peduli.

"Sebagai bentuk wujud dari, kepedulian terhadap masyarakat kami datang ke sini ke rumah singgah house of heart dalam rangka memberikan sedikit bantuan," kata Direktur Operasional PT MNC Kabel Mediacom, Rafdian Rasyid kepada wartawan.

Dia menegaskan bahwa ke depan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan, dan pihaknya senantiasa mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

"Tentunya dengan dukungan dari semua stakeholder termasuk juga mungkin kami dengan memberikan ini, kami mendapatkan moral support berupa doa dari yang menerima kami yakin insyaallah ke depan ini akan jernih akan berlangsung dan harapannya lebih besar lagi," ujarnya.

Adapun, donasi yang diberikan berupa peralatan mandi, diapers, susu bayi dan sembako. Bantuan ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari di Rumah Singgah House of Heart, yang saat ini menampung sekitar 9 anak-anak, 15 pendamping dan 3

Pengurus.

Dalam kunjungannya , Rafdian juga menyampaikan rasa terimakasih kepada anak-anak dan seluruh pengurus rumah singgah yang telah menyambutnya dengan antusias.

"Ya kami tentunya sangat berterimakasih karena kami disambut antusias oleh para penghuni dari rumah Singgah house of heart," ujarnya.