HOME NEWS NASIONAL

Bentrok Prajurit TNI AD dan AL Berujung Maut, Ini Kata Kapendam I Bukit Barisan

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:34 WIB
Bentrok Prajurit TNI AD dan AL Berujung Maut, Ini Kata Kapendam I Bukit Barisan
Bentrok Prajurit TNI AD dan AL (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen Rio Firdianto telah memerintahkan jajaran TNI Angkatan Darat (AD) yang di Tanjungpinang, untuk berkoordinasi koordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL), guna menyelesaikan masalah perkelahian antara kedua anggotanya.

Hal itu diungkap Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Doddy Yudha untuk merespons peristiwa berdarah antara Anggota TNI AD dan TNI AL di salah satu kafe hiburan malam di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (23/2/2025) dini hari.

"Koordinasi dengan TNI AL yang ada di Tanjungpinang untuk menyelesaikan masalahnya secara transparan," kata Doddy saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).

Doddy mengatakan, Pangdam juga telah memberikan penekanan kepada seluruh prajurit agar tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut, melalui apel luar biasa untuk seluruh jajaran.

"Pomdam I/BB berkoordinasi dengan Pomal Tanjung Pinang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait perkelahian tersebut," katanya.

 

