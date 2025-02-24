Saksikan Morning Zone Indonesia Punya Danantara Superholding BUMN, Selasa 25 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, (24/2/2025). Danantara Indonesia digadang-gadang menjadi Sovereign Wealth Fund yang terbesar di dunia.

Dengan total aset lebih dari USD900 miliar, pemerintah menargetkan optimalisasi pengelolaan kekayaan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.

Dalam peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara Indonesia mengelola kekayaan alamnya.Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dikatakan Prabowo, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengelola sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan bahwa pengelolaan yang tidak efisien, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran telah menghambat kemajuan.

(Fahmi Firdaus )