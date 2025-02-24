Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Indonesia Punya Danantara Superholding BUMN, Selasa 25 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:43 WIB
Saksikan Morning Zone Indonesia Punya Danantara Superholding BUMN, Selasa 25 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Indonesia Punya Danantara Superholding BUMN
JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, (24/2/2025). Danantara Indonesia digadang-gadang menjadi Sovereign Wealth Fund yang terbesar di dunia. 

Dengan total aset lebih dari USD900 miliar, pemerintah menargetkan optimalisasi pengelolaan kekayaan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.

Dalam peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara Indonesia mengelola kekayaan alamnya.Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dikatakan Prabowo, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengelola sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan bahwa pengelolaan yang tidak efisien, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran telah menghambat kemajuan.

Saksikan Morning Zone edisi Selasa 25 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Indonesia Punya Danantara Superholding BUMN bersama narasumber Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira serta Redaktur Pelaksana Okezone Dani Jumadil Akhir yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.

(Fahmi Firdaus )

      
