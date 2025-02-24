Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laksda Edwin: TNI AL Berperan Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:48 WIB
Laksda Edwin: TNI AL Berperan Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
Laksda Edwin: Peran TNI AL Jaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
JAKARTA - Asrenum Panglima TNI, Laksmana Muda (Laksda) menekankan peran strategis TNI AL dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Khususnya dalam menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi kekayaan laut.

Dikatakan Edwi dalam Buku yang ditulisnya berjudul "Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan", ancaman nyata kekayaan alam laut Indonesia meliputi, eksploitasi sumber daya laut secara illegal (illegal fishing), konflik nelayan, ancaman transnational crimes di perairan, tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan Indonesia oleh beberapa negara dan lainnya.

“Peran strategi TNI AL dalam ikut serta menjaga kekayaan alam laut khususnya pangan hasil laut meliputi "patroli rutin, diplomasi maritim, dan penegakan hukum di laut untuk menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia dan membantu mencegah praktik illegal fishing,"ujar Edwin, Senin (24/2/2025).

Selain itu,  melakukan pengamanan jalur pelayaran dan perdagangan untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan antar pulau di Indonesia, serta melakukan operasi bantuan kemanusiaan, termasuk distribusi bantuan pangan ke daerah-daerah yang terisolasi khususnya di saat-saat krisis.

" Kita juga dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia di bidang maritim, pemberdayaan potensi maritim di pesisir, ikut mendorong pengembangan infrastruktur di bidang maritim serta melakukan Kerjasama internasional dalam penelitian kelautan, pertukaran teknologi budidaya laut, atau perjanjian pengelolaan sumber daya perikanan lintas batas dengan negara lain,"ungkapnya.

TNI AL kata dia, juga bisa berperan dalam memperkuat terbangunnya karakter menjadi Bangsa Maritim dan terus mengembangkan budaya Maritim.

“Sebagai langkah strategis dalam pengelolaan semua potensi Maritim bangsa Indonesia yang sangat melimpah" tutup Edwin.

 

