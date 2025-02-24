Tok, AHY Resmi Terpilih Menjadi Ketum Partai Demokrat 2025-2030

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih AHY menjadi pimpinan partai berlambang loho mercy itu.

Dengan demikian, putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mulanya, para pemilik sah dipersilahkan untuk menyampaikan pilihannya terhadap pemimpin Partai Demokrat.