GP Ansor: Tanam Mangrove Ikhtiar Pulihkan Lingkungan dari Krisis Iklim

JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor melakukan penanaman 500 mangrove di Pantai Randungsanga Indah, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti puluhan anggota GP Ansor.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor H. Rifqi Al Mubarok mengatakan, gelaran khidmah alam ini adalah bagian bentuk keseimbangan gerakan yang diperuntukkan bagi masa depan.

“Ini merupakan keseimbangan gerakan. Sikap toleran terhadap alam. Karena ke depan, saat kita menanam hari ini, yang merasakan dampaknya adalah anak-anak kita, para penerus masa depan,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

Sebagai rangkaian kegiatan Pelantikan PC GP Ansor Kabupaten Brebes dan menyambut Harlah ke-91 GP Ansor, Gus Rifqi menilai gerakan Ansor Go Green yang ditandai dengan menanam pohon ini harus dijadikan program berkelanjutan.

“Kita tahu, ini adalah respon kita terhadap gejala global yang ditandai dengan krisis iklim, pemanasan global dan seterusnya. Jadi Ansor Go Green ini tampaknya harus dilanjutkan programnya selain untuk memperingati momentum Harlah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gus Rifqi juga mengingatkan agar aktivitas keagamaan jangan sampai ditinggalkan mengingat gerakan-gerakan ekstremis mulai menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda.

“Ini alarm bagi bangsa Indonesia, karena mereka sudah mulai kembali menampakkan diri. Dengan pawai, membajak nilai-nilai keindonesiaan seperti dalam kegitan-kegiatan yang dikemas keagamaan. Kita harus siap, pasang kuda-kuda, mereka jual kita borong,” katanya.