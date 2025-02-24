Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Dirikan Danantara, Haji Isam: Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |21:04 WIB
Presiden Prabowo Dirikan Danantara, Haji Isam: Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas
Haji Isam
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merilis Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin ini. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional.

Langkah ini disambut positif pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. "Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Danantara," ujar Haji Isam melalui keterangan resmi, dikutip di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Haji Isam percaya, Danantara dapat menjadi 'mesin' kekuatan ekonomi baru Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Lewat Danantara ini, menurutnya, pengaturan aset BUMN akan lebih optimal sekaligus meningkatkan investasi yang lebih berkelas tinggi.

"Saya yakin Danantara ke depan akan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia," kata pemilik Jhonlin Group ini. 

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.

Nantinya Danantara akan mengelola aset total senilai 900 miliar dollar AS atau setara Rp14 ribu triliun. Dengan modal awal dari Pemerintah sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp325,8 triliun, diharapkan seluruh proyek tersebut, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.

Menurut Haji Isam target tersebut terbilang rasional. Sebab Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.

"Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186897//seskab_letkol_teddy-yRD0_large.jpg
Seskab Teddy: 28 Helikopter Diterjunkan untuk Evakuasi dan Distribusi Bantuan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186869//presiden_prabowo_subianto-aCSe_large.jpeg
Prabowo Minta Semua Kekuatan Nasional Fokus Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186749//gojek-EQjd_large.jpeg
Merger Goto-Grab, Apa Dampak Bagi Driver Ojol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186766//prabowo-74Ab_large.jpg
Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758//bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement