Jangan Lewatkan Langsung dari Taman Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang! Saksikan Meriahnya Tabligh Akbar & Halal Fest Nikmatnya Ramadan! Mulai 1 Maret Pukul 21.00 WIB, Live hanya di iNews

JAKARTA - Spesial Ramadan 2025, iNews mempersembahkan event Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan selama bulan Ramadan. Acara ini bukan sekadar acara, tetapi juga pengalaman Ramadan yang penuh keberkahan, ilmu, dan kebersamaan.

Acara ini akan menghadirkan berbagai kegiatan islami yang tidak hanya memperdalam spiritualitas tetapi juga menjadi ajang hiburan yang edukatif dan penuh berkah. Tak hanya itu, acara ini juga akan semakin meriah dengan adanya Halal Fest yang menghadirkan banyak kegiatan seru dan bermanfaat, seperti, ceramah inspiratif dari para ulama dan ustadz ternama, serta sesi kultum menjelang berbuka.



Halal Fest- Festival UMKM halal yang menampilkan aneka kuliner, produk muslim, dan kebutuhan Ramadan. Games & Quiz - Tantangan seru dengan hadiah menarik untuk menambah keceriaan Ramadan. Lomba MTQ – Kompetisi membaca Al-Qur’an antar peserta terbaik dari berbagai daerah. Ceramah Antar Pesantren – Ajang berbagi ilmu dan wawasan dari santri-santri pilihan.

Acara semakin meriah dengan kehadiran sederet bintang tamu ternama yang siap menghibur dan menginspirasi Anda, DBgandas, Setia Band dan Sabyan yang akan Menyemarakkan suasana dengan lantunan musik shalawat modern. Tidak ketinggalan Syubbanul Muslimin Grup hadrah yang membawa energi positif dalam setiap penampilannya dan Gus Azmi , Sosok inspiratif yang membawa pesan-pesan damai melalui syair islami.

Tunggu apalagi, catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan! Tabligh Akbar & Halal Fest, Mulai 1 & 2 Maret langsung dari Taman Elektrik Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang , menghadirkan bintang tamu Ustadz Zacky Mirza, dengan hiburan musik religi dari Syubbanul Muslimin, Guz Hafidz Hakim, Guz Azmi dan dimeriahkan juga oleh Sabyan dan Azzam Nur Mukjizat, Pukul 21.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Awaludin)