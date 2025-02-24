Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Langsung dari Taman Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang! Saksikan Meriahnya Tabligh Akbar & Halal Fest Nikmatnya Ramadan! Mulai 1 Maret Pukul 21.00 WIB, Live hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |21:36 WIB
Jangan Lewatkan Langsung dari Taman Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang! Saksikan Meriahnya Tabligh Akbar & Halal Fest Nikmatnya Ramadan! Mulai 1 Maret Pukul 21.00 WIB, Live hanya di iNews
Tabligh Akbar dan Halal Fest Nikmatnya Ramadan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Spesial Ramadan 2025, iNews mempersembahkan event Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan selama bulan Ramadan. Acara ini bukan sekadar acara, tetapi juga pengalaman Ramadan yang penuh keberkahan, ilmu, dan kebersamaan. 

Acara ini akan menghadirkan berbagai kegiatan islami yang tidak hanya memperdalam spiritualitas tetapi juga menjadi ajang hiburan yang edukatif dan penuh berkah. Tak hanya itu, acara ini juga akan semakin meriah dengan adanya Halal Fest yang menghadirkan banyak kegiatan seru dan bermanfaat, seperti, ceramah inspiratif dari para ulama dan ustadz ternama, serta sesi kultum menjelang berbuka. 


Halal Fest- Festival UMKM halal yang menampilkan aneka kuliner, produk muslim, dan kebutuhan Ramadan. Games & Quiz - Tantangan seru dengan hadiah menarik untuk menambah keceriaan Ramadan. Lomba MTQ – Kompetisi membaca Al-Qur’an antar peserta terbaik dari berbagai daerah. Ceramah Antar Pesantren – Ajang berbagi ilmu dan wawasan dari santri-santri pilihan. 

Acara semakin meriah dengan kehadiran sederet bintang tamu ternama yang siap menghibur dan menginspirasi Anda, DBgandas, Setia Band dan Sabyan yang akan Menyemarakkan suasana dengan lantunan musik shalawat modern. Tidak ketinggalan Syubbanul Muslimin Grup hadrah yang membawa energi positif dalam setiap penampilannya dan Gus Azmi , Sosok inspiratif yang membawa pesan-pesan damai melalui syair islami.

Tunggu apalagi, catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan! Tabligh Akbar & Halal Fest, Mulai 1 & 2 Maret langsung dari Taman Elektrik Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang , menghadirkan bintang tamu Ustadz Zacky Mirza, dengan hiburan musik religi dari Syubbanul Muslimin, Guz Hafidz Hakim, Guz Azmi dan dimeriahkan juga oleh Sabyan dan Azzam Nur Mukjizat, Pukul 21.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559//doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180161//inews_media_group-QwKf_large.jpg
iNews Ajak Mahasiswa Unpad Pahami Tren Media di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/613/3172756//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-ajHN_large.jpg
Cahaya Hati Indonesia Digelar di Masjid Istiqlal, Angela Tanoesoedibjo: Ikhtiar Bersama untuk Kesejahteraan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/613/3172742//al_habib_nabil_al_musawa-t2ri_large.jpg
Hangatnya Kedatangan Habib Nabil di Acara Cahaya Hati Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/598/3172734//ustadz_azhari_nasution-L4DZ_large.JPG
Ustadz Azhari Nasution Hadir di Acara Cahaya Hati Indonesia, Sampaikan Pesan Damai Lewat Ceramah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement