SBY Resmi Terpilih Menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030. Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih SBY menjadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat.

Ketua Sidang Pleno Kongres Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku telah menerima pernyataan dukungan dari pemegang hak suara uang menyatakan, memilih SBY menjadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat.

"Untuk itu kami tanyakan kepada forum kongres ke-6 Partai Demokrat Apakah dapat disetujui Bapak Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono diteyapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat?" tanya Herman yang langsung disambitbseruan setuju dari para peserta rapat.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.