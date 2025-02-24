Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akademisi Sebut Penguatan Dominus Litis dalam Revisi KUHAP Tingkatkan Efektivitas Gakkum

Awaludin , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |21:45 WIB
Akademisi Sebut Penguatan Dominus Litis dalam Revisi KUHAP Tingkatkan Efektivitas Gakkum
RUU KUHP (foto: dok ist)
JAKARTA - Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara.

Untuk diketahui, istilah dominus litis menegaskan peran jaksa sebagai otoritas utama dalam mengendalikan perkara, mulai dari pengawasan penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

"Konsep dominus litis yang diterapkan di banyak negara dengan sistem civil law harus semakin diperkuat di Indonesia. Dengan peran jaksa sebagai pengendali perkara, maka penegakan hukum bisa lebih efektif dan tidak terjebak dalam bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering terjadi," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi dalam keterangan pers yang diterima, Senin (24/2/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Junaedi dalam Diskusi Panel bertajuk "Jaksa Sebagai Pengendali Perkara Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru)" , yang digelar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 20 Februari 2025 lalu. Selain Junaedi, narasumber lain yang turut hadir dalam diskusi ini  yaitu dosen Hukum Acara FH UI, Febby Mutiara dan Choky R Ramadhan. 

Selanjutnya, Choky Ramadhan menjelaskan hubungan antara penyidik dan jaksa di Indonesia masih lemah, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan awal. Hal ini diperparah dengan tidak konsistennya pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Ia menuturkan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130/PUU-XIII/2015, SPDP wajib dikirim paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering kali tidak menerima pemberitahuan ini yang menyebabkan keterlambatan dalam supervisi terhadap penyidikan dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

"Kurangnya koordinasi ini mengakibatkan banyak perkara yang tidak terselesaikan secara efektif. Di negara-negara lain seperti Perancis dan Belanda, jaksa memiliki kontrol lebih besar terhadap penyidikan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini perlu kita adopsi dalam sistem hukum kita," tegas Choky.

 

Topik Artikel :
Revisi KUHAP RUU KUHP KUHP
