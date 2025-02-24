Sinergitas Lintas Sektor Sukseskan Program Swasembada Pangan Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui program Asta Cita. Langkah ini difokuskan pada penguatan sistem pertahanan keamanan negara serta kemandirian bangsa, dengan penekanan pada swasembada pangan, energi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan hijau.

Akademisi di bidang ekonomi dan industri pada Universitas Persada Indonesia YAI, Nurina mengatakan, penting memberikan literasi dan edukasi untuk meningkatkan optimisme masyarakat dalam bersama mendukung langkah Pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan melalui sinergitas lintas sektor.

“Saya memberi apresiasi terhadap komitmen Pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan untuk mencapai swasembada pangan,”ujarnya, Senin (24/5/2025).

Nurina meyakini bahwa penguatan cadangan pangan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global saat ini. Menurutnya, untuk mencapai swasembada pangan banyak tantangan yang harus diantisipasi.

“Perubahan iklim, gejolak harga pangan dunia, dan risiko bencana alam adalah realitas yang menuntut respons proaktif dan terukur. Cadangan pangan yang memadai bukan hanya sekadar buffer terhadap fluktuasi eksternal, tetapi juga fondasi bagi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,”ulasnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa penting mendukung program astacita untuk kesejahteraan masyarakat.

“Inisiatif seperti yang tercermin dalam program Asta Cita, yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan, adalah langkah yang patut didukung,” tuturnya.

“Perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada alokasi sumber daya, tetapi juga pada implementasi yang efektif, transparan, dan inklusif. Penguatan ekosistem pangan nasional yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta kolaborasi lintas sektor yang erat,” lanjutnya.