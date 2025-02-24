Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sinergitas Lintas Sektor Sukseskan Program Swasembada Pangan Prabowo

Sucipto , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |22:25 WIB
Sinergitas Lintas Sektor Sukseskan Program Swasembada Pangan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers Sekretariat Presiden
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui program Asta Cita. Langkah ini difokuskan pada penguatan sistem pertahanan keamanan negara serta kemandirian bangsa, dengan penekanan pada swasembada pangan, energi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan hijau.

Akademisi di bidang ekonomi  dan industri pada Universitas Persada Indonesia YAI, Nurina mengatakan, penting memberikan literasi dan edukasi untuk meningkatkan optimisme masyarakat dalam bersama mendukung langkah Pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan melalui sinergitas lintas sektor.

“Saya memberi apresiasi terhadap komitmen Pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan untuk mencapai swasembada pangan,”ujarnya, Senin (24/5/2025).

Nurina meyakini bahwa penguatan cadangan pangan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global saat ini. Menurutnya, untuk mencapai swasembada pangan banyak tantangan yang harus diantisipasi.

“Perubahan iklim, gejolak harga pangan dunia, dan risiko bencana alam adalah realitas yang menuntut respons proaktif dan terukur. Cadangan pangan yang memadai bukan hanya sekadar buffer terhadap fluktuasi eksternal, tetapi juga fondasi bagi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,”ulasnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa penting mendukung program astacita untuk kesejahteraan masyarakat.

“Inisiatif seperti yang tercermin dalam program Asta Cita, yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan, adalah langkah yang patut didukung,” tuturnya.

“Perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada alokasi sumber daya, tetapi juga pada implementasi yang efektif, transparan, dan inklusif. Penguatan ekosistem pangan nasional yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta kolaborasi lintas sektor yang erat,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186926//presiden_rusia_vladimir_putin-WvAi_large.jpg
Putin Sampaikan Belasungkawa ke Prabowo atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186897//seskab_letkol_teddy-yRD0_large.jpg
Seskab Teddy: 28 Helikopter Diterjunkan untuk Evakuasi dan Distribusi Bantuan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186869//presiden_prabowo_subianto-aCSe_large.jpeg
Prabowo Minta Semua Kekuatan Nasional Fokus Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186766//prabowo-74Ab_large.jpg
Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758//bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement