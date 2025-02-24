Termasuk Gubernur Bali Wayan Koster, 10 Kepala Daerah Belum Hadir di Retreat Akmil Magelang

JAKARTA - Kegiatan retreat yang seharusnya diikuti 503 kepala daerah, masih menyisakan 10 peserta yang belum bergabung hingga Senin (24/02/2025) malam. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari 10 kepala daerah tersebut.

"Dalam catatan kami, dari 503 peserta, 493 sudah bergabung. Jadi ada 10 yang belum bergabung," ujar Bima ditemui disela-sela kegiatan retreat, Senin (24/02/2025).

Bima Arya menjelaskan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirimkan wakilnya, atau Sekretaris Daerah (Sekda). Jika hingga hari esok, Selasa (25/02/2025) belum ada kepastian, maka mereka diminta untuk segera digantikan oleh wakil ataupun Sekda.

"Kami masih berharap agar rekan-rekan yang menyusul, besok pagi bisa hadir. Tapi kalau sampai besok mungkin sudah diputuskan untuk tidak mengikuti, maka dari itu saya minta kirim wakil atau Sekdanya. Serta kepala daerah yang bersangkutan mengikuti pembekalan pada gelombang berikutnya pasca keputusan MK," tegasnya.