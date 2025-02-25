Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung RI Tetapkan 7 Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |04:04 WIB
Kejagung RI Tetapkan 7 Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
Kejagung
A
A
A

JAKARTA - Kejagung RI telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Mereka pun kini telah dilakukan penahanan oleh Kejagung.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan penyidik Jampidsus, maka penyidik berketatapan, menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar pada wartawan, Senin (24/2/2025) malam.

Menurutnya, dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli.

Bahkan, kata dia, sejumlah orang pun pada Senin (24/2/2025) dilakukan pemanggilan oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI. Hasilnya, terdapat 7 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada hari ini ada beberapa orang dipanggil dan dibawa penyidik, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung RI," tuturnya.

Dia menambahkan, diharapkan ke depan, BUMN, seperti Pertamina akan mengalami perubahan ke arah positif. Khususnya, terkait tata kelolanya sehingga Pertamina akan memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan rakyat.

"Penyidik juga berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874//pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186823//kilang-WEzC_large.jpg
RDMP Kilang Balikpapan Bisa Kurangi Ketergantungan Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186781//pertamina-c6xa_large.jpg
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186567//kejagung-VUvF_large.jpg
Jaksa Agung Lakukan Mutasi Besar-besaran Dinilai untuk Tingkatkan Profesionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186465//truk-SF1b_large.jpg
Aktifkan Satgas Nataru Lebih Awal, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar Selama Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388//kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement