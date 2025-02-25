Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Kepala Daerah Digembleng KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri di Retreat Magelang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:29 WIB
Hari Ini, Kepala Daerah Digembleng KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri di Retreat Magelang
Retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah (Foto: Dok)
JAKARTA - Kepala daerah akan mendapatkan materi langsung dari para pemangku kebijakan penting seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dalam kegiatan Retreat, di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Dari agenda yang diterima iNews Media Group dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, para peserta mulai bangun sejak pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan ibadah dan mengenakan pakaian olahraga sesuai instruksi, yaitu kaos panjang putih dan celana training hitam. Kegiatan pagi akan dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan depan Ruang Sudirman.

Setelah sarapan, para kepala daerah akan mengikuti apel pagi pukul 07.00, diikuti oleh rangkaian sesi paparan dari berbagai menteri dan tokoh penting.

Sesi pagi dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala BKKBN. Mereka akan membahas program pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dengan moderator Rektor IPDN.

Pada sesi kedua, dari pukul 10.30 hingga 12.30, para pemateri retreat yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan materi. Diskusi ini dimoderatori oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan fokus pada sektor-sektor yang krusial dalam mendukung pembangunan daerah.

Setelah istirahat siang, paparan akan dilanjutkan dengan kehadiran Menko Bidang Pangan dan Menteri Investasi yang akan membahas hilirisasi industri dan investasi di daerah. Kegiatan sore dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri UMKM, dimoderatori Deputi BNPP.

 

