INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Melonjak 8,5 Persen, 180 Juta Orang Bakal Mudik Lebaran 2025

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:50 WIB
Melonjak 8,5 Persen, 180 Juta Orang Bakal Mudik Lebaran 2025
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F Paulus menyebutkan bahwa angka mudik Idul Fitri 2025 diprediksi mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen atau 180 juta orang bepergian.

“Kalau tadi kita hitungkan, katanya mudik akan naik 8,5 persen dari (tahun) lalu. Kalau orang prediksi ada kira-kira 180 juta orang yang akan mudik yang bergerak,” kata Lodewijk, Senin (24/2/2025) malam.

Ia menyebutkan, pergerakan 180 juta orang tersebut akan berlibur ke luar negeri dengan menggunakan transportasi baik darat, laut dan udara. “Ntah di berlibur ke luar negeri, ntah dia mudik, ntah menggunakan transportasi udara, laut dan darat,” ujar dia.

Diskon Tarif Tol 20 Persen

Sebelumnya, Lodewijk F Paulus menyebutkan bahwa tarif tol akan dikenakan diskon sebanyak 20 persen selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

“Yang sudah pasti, tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen, itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ungkapnya.

Untuk diskon tiket pesawat, ia menyebutkan hal itu masih digodok oleh pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, diskon tiket pesawat akan berdampak kepada bahan bakar hingga tarif parkir yang lebih murah. 

 

Topik Artikel :
Mudik 2025 mudik lebaran mudik
