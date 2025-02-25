Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Hujan Lebat, Siklon Tropis Bianca Muncul di Selatan Jawa

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |07:21 WIB
Waspada Hujan Lebat, Siklon Tropis Bianca Muncul di Selatan Jawa
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi Siklon Tropis Bianca yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi dan peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan.

"Siklon Tropis Bianca berkembang dari Bibit Siklon Tropis 99S terpantau di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa, dengan kecepatan angin maksimum 65 knot (120 km/jam) dan tekanan minimum 980 hPa,” tulis keterangan dari Direktorat Meteorologi Publik BMKG, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut, BMKG melaporkan pusat sirkulasi sikloniknya berada di koordinat 18.3 derakat Lintang Selatan (LS), 104.7 derajat Вujur Тimur (BT), dengan kecepatan angin maksimum 65 kilometer per jam (50 knots) dan bertekanan maksimum 991 hPa.

Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Bianca meningkat dalam 24 jam ke depan, namun berada dalam kategori 3 (tiga) dengan pergerakan ke arah Selatan - Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia.

Namun, BMKG memperkirakan Siklon Tropis Bianca dapat menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan intensitas hujan dan gelombang laut tinggi di wilayah Indonesia.

 

