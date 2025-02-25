Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Siang Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu pada hari ini, Selasa (25/2/2025).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, pertemuan akan dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta.

"Siang ini di Istana Merdeka, Bapak Presiden Prabowo akan menerima Sekretaris Keamanan Rusia, His Excellency Mr Sergei К. Shoigu," kata Yusuf dalam keterangannya, Selasa.

Yusuf mengungkapkan, pertemuan antara Prabowo dan Sekretaris Sergei akan berlangsung siang ini. "Sekitar pukul 12.30 WIB," ungkapnya.



(Arief Setyadi )