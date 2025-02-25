Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Puluhan Oknum TNI Serang Mapolres Tarakan, 5 Polisi Jadi Korban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |11:56 WIB
TARAKAN - Sebanyak 20 oknum anggota TNI melakukan penyerangan dan perusakan di Mapolres Tarakan Kalimantan Utara. Peristiwa tersebut terjadi Senin malam 24 Februari 2025 .

Informasi yang diterima Okezone Selasa (25/2/2025), kejadian berawal saat sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau pada pukul 22.45 WITA, Mereka kemudian turun dan berjalan menuju Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

Setibanya di lokasi, mereka langsung menyerang anggota jaga bernama Bripda Muhammad Nur Rizky dan Bripda Rahmat Kurniawan, dengan alat yang dibawa. Setelah melakukan pemukulan, kelompok tersebut melanjutkan aksi pengerusakan di Mapolres Tarakan.

Penyerangan ini menyebabkan lima anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan kerusakan fasilitas Polres.

Beberapa saat kemudian, mobil patroli tiba di lokasi, dan oknum TNI tersebut melanjutkan tindakan pengejaran terhadap anggota lainnya, termasuk Bripda I Putu Anugrah, yang mengalami pengeroyokan dan kehilangan senjata api.

Dalam penyerangan ini, puluhan oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun.

Fasilitas Polres Tarakan juga mengalami kerusakan, termasuk Meja dan kursi di depan SPKT, Kaca ruang SPKT dan ruang kapolres dan Pintu kaca ruangan ETLE sera jendela kaca ruang ETLE.

 

Halaman:
1 2
      
