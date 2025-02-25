Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |13:01 WIB
Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka
Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka (Foto : Okezone/Raka)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini, Selasa (25/2/2025).

Pantauan di lapangan, Sergei tiba sekira pukul 12.39 WIB. Sergei langsung disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat turun dari mobilnya.

Kemudian mereka langsung memasuki Istana Merdeka dengan melewati barisan pasukan pengamanan. Di depan pintu istana, Prabowo telah menunggu Sergei. Keduanya bersalaman dan berpelukan. Prabowo juga menyalami delegasi dari Rusia dan juga Panglima TNI serta Mensesneg.

Setelah bercengkrama, Prabowo mengajak Sergei masuk ke ruang kredensial Istana Merdeka. Disana, Prabowo mengajak Sergei berfoto bersama sambil berjabat tangan.

Setelahnya, Prabowo bersama Sergei melakukan pertemuan bilateral di dalam Istana Merdeka.

(Angkasa Yudhistira)

      
