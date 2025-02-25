Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Retreat Kepala Daerah, Kemendagri Ungkap Peran Penting Satpol PP dan Damkar di Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |13:07 WIB
Retreat Kepala Daerah, Kemendagri Ungkap Peran Penting Satpol PP dan Damkar di Masyarakat
Retreat Kepala Daerah, Kemendagri Ungkap Peran Penting Satpol PP dan Damkar di Masyarakat
A
A
A

MAGELANG- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menegaskan pentingnya strategi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat mendukung stabilitas nasional dalam kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Safrizal menegaskan, bahwa Indonesia dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota memiliki tantangan yang kompleks dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman.

“Oleh karena itu, peran kepala daerah menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat dengan 4 langkah strategis, yaitu penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, pemanfaatan teknologi untuk keamanan dan manajemen krisis, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

Dikatakannya, sebagai simbol dalam ketertiban dan ketenteraman masyarakat sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban dalam menjalankan tugasnya. Dia juga menyinggung pakaian yang dikenakan para kepala daerah.

"Pada hari pertama, kepala daerah, baik sebagai pemimpin daerah otonom maupun sebagai gubernur yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu unsur ke dalam tugas memastikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat," tuturnya.

Saat ini, kata dia terdapat lebih dari 1,45 juta personel Trantibumlinmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu aspek penting dalam penanganan Trantibumlinmas adalah respons cepat dalam keadaan darurat. Berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018 tentang SPM Damkar, waktu respons pemadam kebakaran ditetapkan maksimal 15 menit.

Dijelaskannya, sepanjang tahun 2024, terdapat 13.485 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani dengan pendekatan cepat dan koordinatif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186761//pemerintah-c5sf_large.jpg
Kemendagri dan Setmilpres Verifikasi Usulan Satyalancana Wira Karya di Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186714//pemerintah-lLHf_large.jpg
Kemendagri dan Setmilpres Verifikasi Lapangan Ruang Terbuka Hijau di Manado, Apa Hasilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186139//direktur_fasilitas_kelembagaan_dan_kepegawaian_perangkat_daerah_ditjen_otonomi_daerah_cheka_virgowansyah-ZRIf_large.jpg
Tanggapi Revisi UU Pemda, Kemendagri: Otonomi Daerah Sudah Berjalan 25 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186067//kemendagri-41SF_large.jpg
Pemerintah Minta Daerah Percepat Operasional Layanan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185916//pemerintah-r5hS_large.jpg
Catat! Pemerintah Minta Publik Gunakan Layanan 112 saat Darurat, Bukan untuk Ngeprank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185252//pemerintah-ZhqN_large.jpg
Pemerintah Dorong Percepatan Penegasan Batas Desa Lewat ILASPP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement