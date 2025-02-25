Retreat Kepala Daerah, Kemendagri Ungkap Peran Penting Satpol PP dan Damkar di Masyarakat

MAGELANG- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menegaskan pentingnya strategi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat mendukung stabilitas nasional dalam kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Safrizal menegaskan, bahwa Indonesia dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota memiliki tantangan yang kompleks dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman.

“Oleh karena itu, peran kepala daerah menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat dengan 4 langkah strategis, yaitu penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, pemanfaatan teknologi untuk keamanan dan manajemen krisis, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

Dikatakannya, sebagai simbol dalam ketertiban dan ketenteraman masyarakat sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban dalam menjalankan tugasnya. Dia juga menyinggung pakaian yang dikenakan para kepala daerah.

"Pada hari pertama, kepala daerah, baik sebagai pemimpin daerah otonom maupun sebagai gubernur yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu unsur ke dalam tugas memastikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat," tuturnya.

Saat ini, kata dia terdapat lebih dari 1,45 juta personel Trantibumlinmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu aspek penting dalam penanganan Trantibumlinmas adalah respons cepat dalam keadaan darurat. Berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018 tentang SPM Damkar, waktu respons pemadam kebakaran ditetapkan maksimal 15 menit.

Dijelaskannya, sepanjang tahun 2024, terdapat 13.485 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani dengan pendekatan cepat dan koordinatif.