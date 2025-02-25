Bertemu Sekretaris Keamanan Rusia, Prabowo Tanyakan Kabar Putin

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei ?. Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini, Selasa (25/2/2025). Saat bertemu Sergei, Prabowo menyempatkan untuk bertanya kabar Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Bagaimana (kabar) sahabat saya Presiden Putin? Sehat?," tanya Prabowo ke Sergei.

Prabowo juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Sergei ke Indonesia.

"Terima kasih kedatangan yang mulia kita sahabat lama dan saya sangat gembira yang mulia kesini, tapi kurang lama di sini, saya ingin bikin jamuan yang mulia tapi waktu yang mulia tidak lama," kata Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Pantauan di Istana, Sergei tiba sekitar pukul 12.39 WIB. Sergei langsung disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat turun dari mobilnya.

Kemudian, mereka langsung memasuki Istana Merdeka dengan melewati barisan pasukan pengamanan. Di depan pintu istana, Prabowo telah menunggu Sergei.

Keduanya pun bersalaman dan berpelukan. Prabowo juga menyalami delegasi dari Rusia dan juga Panglima TNI serta Mensesneg.

Setelah bercengkrama, Prabowo mengajak Sergei masuk ke ruang kredensial Istana Merdeka. Di sana, Prabowo mengajak Sergei berfoto bersama sambil berjabat tangan. Setelahnya, Prabowo bersama Sergei melakukan pertemuan bilateral di dalam Istana Merdeka.



(Arief Setyadi )