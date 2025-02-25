Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat Malam Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |13:56 WIB
Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat Malam Ini
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada malam hari ini, Selasa (25/2/2025). Ia disebut akan menyampaikan pidatonya dalam acara tersebut. 

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan bahwa dalam acara tersebut, Presiden Prabowo akan memberikan sambutan.

"Malam ini, Bapak Presiden Prabowo direncanakan hadir dan memberikan sambutan pada acara Penutupan Kongres ke VI Partai Demokrat di Jakarta," kata Yusuf dalam keterangannya.

Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Selain AHY, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030.

Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025, malam.

Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih AHY menjadi pimpinan partai berlambang logo mercy itu.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186996/prabowo-YIkU_large.jpg
Naik Helikopter TNI AU, Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186955/prabowo_bertolak_ke_sumut_tinjau_penanganan_banjir-dw4Q_large.jpg
Presiden Prabowo Bertolak ke Sumatera, Tinjau Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758/bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186654/prabowo-Ykjz_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Prabowo saat Hadiri Pertemuan Tahunan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186649/prabowo-pynF_large.jpg
Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186628/banjir-Zwv5_large.jpg
Prabowo Kirim 17 Starlink Pulihkan Akses Komunikasi Terputus di Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement