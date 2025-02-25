Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat Malam Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada malam hari ini, Selasa (25/2/2025). Ia disebut akan menyampaikan pidatonya dalam acara tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan bahwa dalam acara tersebut, Presiden Prabowo akan memberikan sambutan.

"Malam ini, Bapak Presiden Prabowo direncanakan hadir dan memberikan sambutan pada acara Penutupan Kongres ke VI Partai Demokrat di Jakarta," kata Yusuf dalam keterangannya.

Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Selain AHY, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030.

Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025, malam.

Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih AHY menjadi pimpinan partai berlambang logo mercy itu.

