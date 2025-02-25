Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bak Tentara, Kepala Daerah Makan Siang Diawali Bunyi Lonceng

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |14:02 WIB
Bak Tentara, Kepala Daerah Makan Siang Diawali Bunyi Lonceng
Makan siang kepala daerah di Akmil magelang diawali bunyi lonceng (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya terlihat pada saat para kepala daerah menjalani sesi makan yang dimulai dengan bunyi lonceng.

Prosesi makan siang di hari kelima retreat kali ini, Selasa (25/2/2025), dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dari video yang diterima, terdengar dua kali bunyi lonceng pertama sebagai penada berdoa seloncengum makan. Kemudian, bunyi lonceng kedua sebagai penanda makan dimulai.  

“Selamat makan,” kata Tito setelah membunyikan lonceng pertanda makan dimulai yang diikuti oleh para kepala daerah.

Menurut jadwal agenda makan siang para Kepala Daerah itu sekitar pukul 12.30 WIB. Dimana, tempat untuk para kepala daerah makan kali ini berada di ruang AH Nasution. Para kepala daerah juga tampak duduk dengan tertib dan makan bersama dalam suasana yang sangat terorganisir.

Setelah makan siang, para kepala daerah diberi waktu singkat untuk beristirahat sebelum melanjutkan sesi paparan berikutnya. 

Pola disiplin ala militer ini menjadi salah satu ciri khas retreat, yang diharapkan dapat mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan ketertiban dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang sangat dibutuhkan dalam mengelola pemerintahan.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
