HOME NEWS NASIONAL

Survei Median: 46,1% Publik Tak Setuju PDIP Instruksikan Kepala Daerah Tunda Ikut Retreat

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |14:07 WIB
Survei Median: 46,1% Publik Tak Setuju PDIP Instruksikan Kepala Daerah Tunda Ikut Retreat
Survei Median (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Survei Median mengungkap hasil survei media sosial terkait respons publik terhadap instruksi PDIP yang meminta kepala daerah kadernya menunda keikutsertaan dalam Retreat Kepala Daerah yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Survei digelar di tengah dinamika politik yang semakin tajam pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk mengukur bagaimana opini netizen terhadap langkah politik partai berlambang kepala banteng itu.

Peneliti senior Median, Ade Irfan Abdurahman, menjelaskan, survei ini menanyakan langsung kepada netizen apakah mereka setuju atau tidak dengan instruksi PDIP tersebut. Hasilnya, menunjukkan netizen terbelah dalam menyikapi langkah PDIP. Sebanyak 37,3% responden setuju dengan instruksi PDIP, 46,1% tidak setuju, dan 16,6% bersikap netral atau tidak menjawab.

“Angka ini mencerminkan bahwa publik tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah politik PDIP dalam merespons situasi hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. Sebagian besar netizen tampaknya berharap kepala daerah lebih mengutamakan perannya sebagai pejabat publik dibanding sebagai kader partai,” ujar Ade Irfan, dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Survei ini juga mengindikasikan adanya persepsi di kalangan netizen bahwa pejabat publik, khususnya kepala daerah, seharusnya tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah tanpa intervensi politik, terutama dalam kegiatan resmi yang digagas oleh Presiden. “Walaupun ada sekitar 37,3%  netizen yang setuju dengan langkah yang diambil PDIP tersebut,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
