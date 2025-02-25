Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

82% Wilayah Indonesia Alami Musim Hujan hingga Akhir Februari 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |14:14 WIB
82% Wilayah Indonesia Alami Musim Hujan hingga Akhir Februari 2025
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saat ini sudah 82% wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) mengalami musim hujan hingga akhir Februari 2025. Bahkan, diprediksi ada 3 wilayah yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

“Di akhir Februari 2025 ini sudah 82% Zona Musim di Indonesia masuk musim hujan dan 3 wilayah diprediksi berpotensi banjir,” tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

BMKG melaporkan wilayah Indonesia yang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten.

Kemudian, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulut, sebagian Gorontalo, sebagian Sulteng, Sulbar, sebagian besar Sulsel, sebagian besar Sultra, sebagian Malut, Maluku, sebagian besar Papbar, dan Papua.

BMKG melaporkan curah hujan pada Dasarian II Februari 2025 bervariasi dari kriteria rendah (35%), menengah (61%) dan tinggi-sangat tinggi (4%). Kriteria curah hujan tinggi terjadi pada Sebagian Jambi dan Sumsel, pesisir selatan Banten, sebagian Jabar, sebagian Jateng, sebagian Jatim, sebagian Bali hingga NTB, sebagian Kalteng, sebagian kecil Kalsel, dan Sulsel bagian selatan.

 

1 2
      
