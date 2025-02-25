Rutan Cipinang Over Kapasitas, Menteri Imipas Bingung Jawab Pertanyaan Narapidana Soal Ini…

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal HOR (Purn) Agus Andrianto melakukan sidak ke Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Ia pun mengungkap soal kondisi rumah tahanan itu yang mengalami over kapasitas.

Hal itu diungkap saat salah satu narapidana mempertanyakan jumlah maksimal kapasitas warga binaan di dalam satu kamar. Agus mengaku sulit untuk menjawab jumlah ideal sebab kondisi rutan juga sudah melebihi kapasitas.

“Kemudian ini masalah kapasitas kamar yang ideal, ideal itu kayanya susah mencari hal yang ideal. Kapasitasnya 1.100, isinya 3.465 (warga binaan). Makanya kalau tanya yang ideal saya agak susah menjawabnya,” kata Agus saat berdialog dengan warga binaan, Selasa (25/2/2025).

Mantan Wakapolri itu juga mengungkap adanya sebanyak 1.900 warga binaan di sana yang memiliki masa hukumannya di bawah satu tahun. Ia pun menyarankan tahanan untuk mengajukan bebas bersyarat, cuti hingga mengikuti pelatihan untuk mengurangi kapasitas di rutan.

Agus menawarkan narapidana itu untuk mengikuti pelatihan di Lapas Nusakambangan yang akan diadakan pada Juli 2025 mendatang. Ia menyebut berbagai pelatihan mulai dari peternakan hingga konfeksi tersedia.

“Mana tau rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat atau cuti bersyarat, nanti bisa mengikuti karena ada 1.900 lebih yang tinggal sisa (hukuman) di bawah satu tahun,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)