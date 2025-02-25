Yusril Terima Kunjungan Mendagri Malaysia, Bahas Pertukaran Narapidana

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri Malayasia, Saifuddin Nasution pada Selasa (25/2/2025).

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kumham Imipas itu, mereka membahas pertukaran narapidana antar dua negara.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk difollow up untuk waktu yang tidak terlalu lama tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detil nama-namanya," kata Yusril di kantornya.

Yusril menjelaskan, dari pertemuan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti mengenai teknis pertukaran narapidana antara kedua negara tersebut. Meski belum ada aturan hukum, hal tersebut akan dilakukan sebagaimana yang sudah dilaksanakan dengan Filipina dan Prancis.

"Kami sudah jelaskan ke Menteri Dalam Negeri Malaysia bahwa meskipun belum ada hukum yang mengatur akan itu tapi praktiknya sudah berjalan seperti Indonesia dengan Filipina dan Prancis," sambungnya.

Dalam pertemuan itu, juga membahas pengamanan perbatasan kedua negara tersebut. "Kedua, adalah kerja sama di bidang keimigrasian terutama dalam pengamanan daerah-daerah tapal batas," ujarnya.