SDIT Mutiara Hati Buka Peluang Terima Vokalis Sukatani Novi Kembali Mengajar

JAKARTA - Ketua Yayasan SDIT Mutiara Hati, Khaerul Mudakir, menyebut pihaknya sangat terbuka menerima Novi Citra Indriyati kembali mengajar. Novi diketahui merupakan salah personil Sukatani Band yang sebelumnya diberhentikan mendadak oleh sekolah.

Khaerul menyebut, kini sekolah sedang menunggu yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. Hal itu dikatakan Novi usai pihaknya kedatangan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) melalui kantor wilayah Jawa Tengah.

“Bahkan sekolah dan yayasan menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan, dan jika Novi dapat menjaga martabat yayasan, sekolah terbuka untuk menerima kembali beliau sebagai guru," kata Khaerul dalam keterangan, Selasa (25/2/2025).

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Jawa Tengah, Hawary, menjelaskan kunjungannya ke SDIT Mutiara Hati ingin meminta klarifikasi dari sekolah terkait dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pemecatan Novi sebagai guru.

“Kami hadir untuk memastikan apakah pemberhentian tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar hak-hak individu yang bersangkutan,” ujar Hawary.