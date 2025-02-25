Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SDIT Mutiara Hati Buka Peluang Terima Vokalis Sukatani Novi Kembali Mengajar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:15 WIB
SDIT Mutiara Hati Buka Peluang Terima Vokalis Sukatani Novi Kembali Mengajar
Vokalis Sukatani Band Novi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Yayasan SDIT Mutiara Hati, Khaerul Mudakir, menyebut pihaknya sangat terbuka menerima Novi Citra Indriyati kembali mengajar. Novi diketahui merupakan salah personil Sukatani Band yang sebelumnya diberhentikan mendadak oleh sekolah.

Khaerul menyebut, kini sekolah sedang menunggu yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. Hal itu dikatakan Novi usai pihaknya kedatangan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) melalui kantor wilayah Jawa Tengah. 

“Bahkan sekolah dan yayasan menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan, dan jika Novi dapat menjaga martabat yayasan, sekolah terbuka untuk menerima kembali beliau sebagai guru," kata Khaerul dalam keterangan, Selasa (25/2/2025).

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Jawa Tengah, Hawary, menjelaskan kunjungannya ke SDIT Mutiara Hati ingin meminta klarifikasi dari sekolah terkait dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pemecatan Novi sebagai guru.

“Kami hadir untuk memastikan apakah pemberhentian tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar hak-hak individu yang bersangkutan,” ujar Hawary.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/206/3139467//sukatani-RXje_large.jpg
Lagu Tumbal Proyek Milik Band Sukatani Jadi Soundtrack Film Horor Angkara Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3118778//sukatani-ydgF_large.JPG
Sukatani Band Akui Dapat Intimidasi Sejak 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemeriksaan Etik dan Proses Pidana Oknum Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118502//sukatani-hdVw_large.jpg
Sukatani Tegas Tolak Tawaran Jadi Duta Polisi, Alami Intimidasi Sejak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118353//mulan_jameela-9WVc_large.jpg
Dukung Sukatani, Mulan Jameela Menantikan Lagu Bayar Bayar Bayar di Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117786//ahmad_dhani-s80i_large.jpg
Ahmad Dhani Siap Jadikan Twister Angel Sukatani Staf Ahli DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/455/3117340//bupati_purbalingga-pqGT_large.jpg
Harta Kekayaan Fahmi Muhammad Hanif di LHKPN, Bupati Purbalingga yang Tawarkan Novi Vokalis Sukatani Pekerjaan Usai Dipecat Sebagai Guru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement