INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sukatani dan Kontroversi “Bayar, Bayar, Bayar” dalam Rakyat Bersuara Malam Ini bersama Aiman Witjaksono, Immanuel Ebenezer, Hermawan Sulistyo dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 19

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:23 WIB
JAKARTA - Dunia musik Indonesia kembali dihebohkan dengan munculnya sebuah lagu yang menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Kali ini, band asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, tengah viral setelah lagu mereka yang berjudul “Bayar, Bayar, Bayar” mendapat banyak sorotan tajam. Liriknya yang dianggap menyinggung berbagai pihak memicu polemik besar, membuat publik bertanya-tanya mengenai maksud sebenarnya dari lagu ini.

Dalam Rakyat Bersuara “Lagu Bayar, Bayar, Bayar Bikin Ambyar” bersama Aiman Witjaksono, Immanuel Ebenezer, Hermawan Sulistyo dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam lagu yang tidak hanya ramai di media sosial, tapi juga menjadi kontroversi menarik perhatian bagi sebagian banyak tokoh dan pengamat musik. 

Lagu Sukatani dianggap sebagai lagu kritik sosial terhadap institusi sekaligus menggambarkan kondisi masyarakat atas ketidakadilan. Namun, ada juga pihak yang menilai lagu ini memiliki muatan yang terlalu tajam, bahkan dianggap menyudutkan pihak-pihak tertentu. Beberapa pengamat musik menilai Sukatani menggunakan seni sebagai medium protes, namun ada pula yang berpendapat bahwa liriknya bisa menimbulkan kesalahpahaman.  

Band Sukatani sendiri dikenal dengan gaya musiknya yang unik dan lirik-lirik yang lugas. Dalam beberapa wawancara, mereka menyatakan bahwa lagu ini terinspirasi dari realitas kehidupan sehari-hari. Namun, apakah benar mereka hanya ingin mengungkapkan keresahan masyarakat, atau ada maksud lain di balik lagu ini?  

Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam ini bersama para narasumber, Immanuel Ebenezer-Ketum Prabowo Mania 08,  Edi Hasibuan-Dir. Eksekutif Lemkapi,  Hermawan Sulistyo-Penasihat Ahli Kapolri,  Khairul Mudakir-Ketua Yayasan Al Madani,  Susno Duadji-Kabareskrim Polri 2008-2009, Emrus Sihombing-Pakar Komunikasi Politik, Haris Azhar-Pendiri Lokataru, Yogsan Agus-Promotor Konser Sukatani, pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Awaludin)

      
