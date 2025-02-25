Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Gubernur Bali I Wayan Koster, Kader PDIP yang Tak Ikut Retreat Akmil Magelang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:32 WIB
Profil Gubernur Bali I Wayan Koster, Kader PDIP yang Tak Ikut Retreat Akmil Magelang
JAKARTA - Profil Gubernur Bali I Wayan Koster, kader PDIP yang tak ikut Retreat Akmil Magelang, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone hari, Selasa (25/2/2025). Kegiatan retreat yang seharusnya diikuti 503 kepala daerah, masih menyisakan 10 peserta yang belum bergabung hingga Senin malam.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari 10 kepala daerah tersebut. 

"Dalam catatan kami, dari 503 peserta, 493 sudah bergabung. Jadi ada 10 yang belum bergabung," ujar Bima ditemui disela-sela kegiatan retreat, Senin (24/02/2025).

Bima menyebut, satu dari antara 10 kepala daerah yang belum hadir adalah Gubernur Bali, Wayan Koster. Namun, dirinya berharap kepala daerah segera bergabung dalam kegiatan retreat ini. "Termasuk pak Koster dari Bali," tuturnya.

1. Profil I Wayan Koster

I Wayan Koster merupakan pria kelahiran 20 Oktober 1962 di Singaraja, Bali. I Wayan Koster merupakan seorang lulusan dari Institut Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institut dan Universitas Negeri Jakarta.

Dia diketahui memeluk agama Hindu. Bahkan dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia dan juga Sekretaris Jenderal DPP Prajaniti Hindu Indonesia.

I Wayan Koster mengawali kariernya di dunia pendidikan dan penelitian. Dirinya pernah menjadi seorang peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdikbud dan juga menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia.

 

