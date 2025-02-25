Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Berikan Surat Pribadi Putin untuk Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:38 WIB
Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Berikan Surat Pribadi Putin untuk Prabowo
Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Berikan Surat Pribadi Putin untuk Prabowo (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei K. Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025). 

Prabowo menyambut kedatangan Sergei Shoigu dengan hangat, mengungkapkan kegembiraan atas kehadirannya di Indonesia. "Terima kasih kedatangan Yang Mulia. Kita sahabat lama, dan saya sangat gembira Yang Mulia di sini. Tapi, kurang lama di sini," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin. "Bagaimana (kabar) sahabat saya, Presiden Putin? Sehat?" tanya Prabowo.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sergei Shoigu menyampaikan salam hormat dari Presiden Putin kepada Presiden Prabowo serta menyerahkan surat pribadi dari pemimpin Rusia tersebut.

"Semuanya baik-baik. Presiden Putin, beliau minta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia dan lebih daripada itu saya sudah mendatangkan surat pribadi dari Presiden Putin kepada Yang Mulia," kata Sergei Shoigu.

