HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Sehat dan Bugar Jelang Puasa, Rabu 26 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:45 WIB
Saksikan Morning Zone Sehat dan Bugar Jelang Puasa, Rabu 26 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Sehat dan Bugar Jelang Puasa
A
A
A

JAKARTA - Bulan Ramadan adalah momen spesial yang penuh makna, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan nutrisi. Perubahan pola makan dan jam makan dapat mempengaruhi energi, hidrasi, serta kesehatan pencernaan.

Saat berpuasa, tubuh mengalami perubahan metabolisme yang membuat asupan nutrisi yang tepat menjadi sangat penting agar tetap bertenaga sepanjang hari

Salah satu cara terbaik untuk tetap bugar sepanjang hari adalah dengan mengonsumsi buah dan sayur yang kaya akan vitamin, mineral, serat alami, serta gula alami yang memberikan energi tahan lama.

Lantas, bagaimana tips ampuh agar tetap sehat dan bugar saat berpuasa?

Saksikan Morning Zone edisi Rabu 26 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Sehat dan Bugar Jelang Puasa bersama narasumber Dokter RS Harapan Bunda, dr Andi Sitti Tandina serta Redaktur Pelaksana Okezone Kemas Irawan yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
