HOME NEWS NASIONAL

Bersama Jajaran Pimpinan KIM Plus, Puan Maharani hingga Ruhut Sitompul Hadiri Kongres Demokrat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:31 WIB
Bersama Jajaran Pimpinan KIM Plus, Puan Maharani hingga Ruhut Sitompul Hadiri Kongres Demokrat
Kongres ke VI Partai Demokrat (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani turut hadiri acara penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025) malam.

Dari pantauan iNews Media Group, Puan tiba di Ball Room Hotel Ritz Carlton, Pacific Place sekitar pukul 19.00 WIB. Dengan kenakan kemaja hitam yang ada lambang moncong banteng di dada, ia terlihat datang seorang diri.

Saat memasuki ruang acara, Puan nampak dipandu oleh Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Setibanya, ia langsung bersalaman dengan jajaran elit partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Adapun elit KIM Plus yang terlihat hadir seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Kemudian terlihat pula sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih seperti Sri Mulyani, Prasetyo Hadi, Supratman Andi Agtas, hingga Erick Thohir.

Sekedar informasi, jajaran pusat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat, 38 ketua DPD, 514 ketua DPC dari seluruh Indonesia, ketua DPLN perwakilan luar negeri, serta ketua organisasi sayap Partai Demokrat, sepakat menunjuk AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030.

 

Halaman:
1 2
      
