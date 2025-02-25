Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Lagu Tipe-X, Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:36 WIB
Disambut Lagu Tipe-X, Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat
Prabowo dan Gibran di acara Kongres Demokrat (foto: Okezone/Alfiqri)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hadiri acara penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025) malam. Ia tiba bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari pantauan iNews Media Group, Prabowo tiba di Ball Room Hotel Ritz Carlton, Pacific Place sekitar pukul 19.25 WIB. Setibanya, Pabowo disambut riuh kader Demokrat dengan pagi Tipe-X berjudul “Kamu Nggak Sendirian.”

Nampak menemani Prabowo masuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudyono (AHY).

Prabowo terlihat langsung bersalaman dengan jajaran elit partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus saat tiba di lokasi acara. Adapun elit KIM Plus yang terlihat hadir seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Mardiono.

Terlihat juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Kemudian terlihat pula sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih seperti Sri Mulyani, Prasetyo Hadi, Supratman Andi Agtas, hingga Erick Thohir.

 

Halaman:
1 2
      
